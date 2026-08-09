Tennis
Jodar vola ai quarti di finale al Masters 1000 di Montréal
Lo spagnolo Rafael Jodar festeggia la vittoria su Jiri Lehecka della Repubblica Ceca sabato.
Keystone/Christinne Muschi/The Canadian Press via AP
Il Masters 1000 di Montréal è diventato un vero e proprio terreno di caccia per molti outsider, a cominciare dal giovane talento Rafael Jodar (ATP 15), che si è issato sino ai quarti dopo aver battuto Jiri Lehecka (12) per 6-3 6-3.
Il 19enne spagnolo se la vedrà col francese Arthur Fils (24) che dal canto suo ha superato 6-2 7-6 (10/8) Cameron Norrie (37).
L’altro quarto già definito vedrà di fronte l’italiano Luciano Darderi (22), giustiziere di Nuno Borges (55), e l’americano Brandon Nakashima (31), il quale ha avuto la meglio su Arthur Rinderknech (29).