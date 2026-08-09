Tennis Jodar vola ai quarti di finale al Masters 1000 di Montréal

Il Masters 1000 di Montréal è diventato un vero e proprio terreno di caccia per molti outsider, a cominciare dal giovane talento Rafael Jodar (ATP 15), che si è issato sino ai quarti dopo aver battuto Jiri Lehecka (12) per 6-3 6-3.