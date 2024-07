Angelique Kerber si ritira dal tennis professionistico Keystone

La 36enne Angelique Kerber ha annunciato il ritiro dal tennis professionistico.

La tedesca giocherà l'ultimo torneo in carriera alle Olipiadi di Parigi, dove cercherà di migliorare l'argento di Rio 2016.

In carriera la ex numero 1 al mondo ha conquistato 3 Slam (Australian Open e US Open nel 2016, Wimbledon nel 2018).

In Francia giocherà in singolare e in doppio con Laura Siegemund.

