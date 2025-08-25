  1. Clienti privati
US Open Keys fuori al 1o turno

Swisstxt

25.8.2025 - 21:15

mADISON kEYS
mADISON kEYS
Imago

Sono terminati al primo turno gli US Open di Madison Keys (WTA 6) battuta dalla messicana Renata Zarazua (82) con il punteggio di 6-7 (10/12) 7-6 (7/3) 7-5 al termine di una battaglia durata 3 ore e 13 minuti.

SwissTXT

25.08.2025, 21:15

25.08.2025, 21:18

La vincitrice degli ultimi Australian Open si è rivelata troppo fallosa lungo tutto il corso del match, ad immagine dei 14 doppi falli e degli 88 errori non forzati. Si è invece chiusa la carriera di Petra Kvitova (543) sconfitta 6-1 6-0 da Diane Perry (107). La ex numero 2 può contare nel suo palmarès due Wimbledon e un bronzo olimpico a Rio 2016.

US Open. Medvedev eliminato al primo turno da Bonzi, avanza Djokovic

US OpenMedvedev eliminato al primo turno da Bonzi, avanza Djokovic

US Open. Lo svizzero Jérôme Kym (ATP 175) non stecca l'esordio assoluto in uno Slam

US OpenLo svizzero Jérôme Kym (ATP 175) non stecca l’esordio assoluto in uno Slam

US Open. Bencic passa indenne il primo turno battendo Zhang

US OpenBencic passa indenne il primo turno battendo Zhang