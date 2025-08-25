mADISON kEYS Imago

Sono terminati al primo turno gli US Open di Madison Keys (WTA 6) battuta dalla messicana Renata Zarazua (82) con il punteggio di 6-7 (10/12) 7-6 (7/3) 7-5 al termine di una battaglia durata 3 ore e 13 minuti.

La vincitrice degli ultimi Australian Open si è rivelata troppo fallosa lungo tutto il corso del match, ad immagine dei 14 doppi falli e degli 88 errori non forzati. Si è invece chiusa la carriera di Petra Kvitova (543) sconfitta 6-1 6-0 da Diane Perry (107). La ex numero 2 può contare nel suo palmarès due Wimbledon e un bronzo olimpico a Rio 2016.