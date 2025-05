Madison Keys KEY

Madison Keys (WTA 8) ha rischiato di dover salutare il Roland Garros già ai 1/16 di finale.

Swisstxt

Nel derby con Sofia Kenin (30), la statunitense ha infatti annullato tre match point all'avversaria prima di imporsi in rimonta per 4-6 6-3 7-5. Nonostante qualche grattacapo di troppo nel secondo set, anche Coco Gauff (2) ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale battendo la ceca Marie Bouzkova (47) per 6-1 7-6 (7/3). Delle top ten hanno superato il turno pure Jessica Pegula (3) e Mirra Andreeva (6), mentre è stata eliminata Paula Badosa (10).