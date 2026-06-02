Elina Svitolina (WTA 7) dovrà ancora attendere per ritagliarsi finalmente un posto tra le migliori quattro al Roland Garros.
Per la sesta volta in carriera, infatti, la marcia parigina della 31enne si è arrestata ai quarti, in seguito al 6-3 2-6 6-2 rimediato contro Marta Kostyuk (15) nel derby ucraino.
La possibilità di spingersi oltre è sfumata in un terzo set in cui la tenuta al servizio si è rivelata semplicemente catastrofica (4 break subiti).
Con lei, a dare vita a una semifinale inedita, vi sarà Mirra Andreeva (8), che ha spazzato via Sorana Cirstea (18) per 6-0 6-3 in meno di un'ora.