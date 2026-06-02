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Roland Garros La prima semifinale femminile vedrà in campo Marta Kostyuk e Mirra Andreeva

Swisstxt

2.6.2026 - 14:54

Kostyuk-Svitolina
Kostyuk-Svitolina
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Elina Svitolina (WTA 7) dovrà ancora attendere per ritagliarsi finalmente un posto tra le migliori quattro al Roland Garros.

SwissTXT

02.06.2026, 14:54

02.06.2026, 15:03

Per la sesta volta in carriera, infatti, la marcia parigina della 31enne si è arrestata ai quarti, in seguito al 6-3 2-6 6-2 rimediato contro Marta Kostyuk (15) nel derby ucraino.

La possibilità di spingersi oltre è sfumata in un terzo set in cui la tenuta al servizio si è rivelata semplicemente catastrofica (4 break subiti).

Con lei, a dare vita a una semifinale inedita, vi sarà Mirra Andreeva (8), che ha spazzato via Sorana Cirstea (18) per 6-0 6-3 in meno di un'ora.

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