Dopo Muchova-Gauff, si è delineata anche la seconda semifinale del tabellone femminile di Wimbledon, che metterà di fronte Marta Kostyuk (13) e Linda Noskova (12).

L'ucraina, che aveva già raggiunto il penultimo atto al recente Roland Garros, non ha avuto particolari problemi a sbarazzarsi di Jasmine Paolini (17), eliminata con un comodo 6-3 6-2.

Pochi minuti più tardi la ceca, dal canto suo, ha estromesso Elise Mertens (27).

La 21enne, che disputerà la sua prima semifinale di uno Slam in carriera, si è pure imposta in due frazioni, ma con il punteggio di 6-3 7-5.