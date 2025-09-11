  1. Clienti privati
Tennis Kym aprirà le danze nella sfida di Coppa Davis a Bienne

Swisstxt

11.9.2025 - 13:32

Lüthi e Hüsler
Lüthi e Hüsler
Keystone

Sarà Jérôme Kym (ATP 155) ad aprire le danze nella sfida di Coppa Davis (di scena il 12 e 13 settembre a Bienne) che vede la Svizzera sfidare l’India per restare nel Gruppo Mondiale.

SwissTXT

11.09.2025, 13:32

11.09.2025, 13:35

Lo zurighese, che disputerà il primo singolare, sarà impegnato contro il numero 616 al mondo Dhakshineswar Suresh, in un match che dovrebbe essere s tutti gli effetti una formalità.

Marc-Andrea Hüsler (222) se la vedrà invece nel secondo singolare con Sumit Nagal (290), con il mancino che è stato preferito a Dominic Stricker (244) che dal canto suo disputerà il doppio assieme a Jakub Paul (292).

