Sarà Jérôme Kym (ATP 155) ad aprire le danze nella sfida di Coppa Davis (di scena il 12 e 13 settembre a Bienne) che vede la Svizzera sfidare l’India per restare nel Gruppo Mondiale.
Lo zurighese, che disputerà il primo singolare, sarà impegnato contro il numero 616 al mondo Dhakshineswar Suresh, in un match che dovrebbe essere s tutti gli effetti una formalità.
Marc-Andrea Hüsler (222) se la vedrà invece nel secondo singolare con Sumit Nagal (290), con il mancino che è stato preferito a Dominic Stricker (244) che dal canto suo disputerà il doppio assieme a Jakub Paul (292).