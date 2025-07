Sconfitto in tre set da Cazaux KEY

ATP di Gstaad si è fermato ai quarti di finale.

Swisstxt

Il viaggio di Jérôme Kym (ATP 154) all’ Il rossocrociato è stato eliminato da Arthur Cazaux (116), impostosi per 7-6 3-6 7-5. L’argoviese ha patito il servizio del francese nel 1o e nel 3o set, mentre nella frazione centrale è riuscito a spuntarla prolungando gli scambi. In semifinale il transalpino incontrerà Alexander Bublik (34), vittorioso su Francisco Comesana (74) per 6-4 6-3. Casper Ruud (13) è stato estromesso da Juan Manuel Cerundolo (109) per 6-2 1-6 6-3 e ha perso l'imbattibilità nel torneo vinto nel 2021 e 2022.