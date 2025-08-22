  1. Clienti privati
US Open Kym, Huesler e Riedi a un passo dal tabellone principale

Swisstxt

22.8.2025 - 08:48

A un passo dal tabellone principale
KEY

Jérôme Kym (ATP 176), Marc-Andrea Huesler (228) e Leandro Riedi (436) sono a una sola vittoria dal tabellone principale degli US Open.

Impegnati nel 2o turno di qualificazione, l’argoviese ha battuto Michael Zheng (322) per 6-3 6-4, lo zurighese ha vinto in 7-6 (7/4) 7-5 il braccio di ferro con Nikoloz Basilashvili (109), mentre il turgoviese ha regolato Otto Virtanen (123) per 7-6 (10/8) 6-4.

In campo femminile la grigionese Simona Waltert (WTA 127) è invece stata eliminata dalla statunitense Hina Inoue (218), che si è imposta con secco 6-3 6-2.

