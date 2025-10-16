Kyrgios torna a pungere Sinner e tira in ballo un «complotto» all'italiana all'interno dell'ATP

Jannik Sinner KEYSTONE

L'ex star del tennis Nick Kyrgios continua la sua raffica di critiche verbali rivolte a Jannik Sinner, tirando di nuovo in ballo la decisone sul test antidoping positivo dell'italiano. Ma c'è di più.

Nick Kyrgios torna a parlare del caso di doping che ha visto coinvolto l'attuale numero 2 del tennis mondiale Jannik Sinner.

L'australiano, da un anno a questa parte, non lascia in pace il tennista italiano dopo lo scandalo del clostebol, che gli è costatato una squalifica, controversa e patteggiata, di tre mesi.

«Non c'è dubbio che sia un giocatore incredibile in grado di portare avanti questo sport nei prossimi 10-15 anni insieme a Carlos Alcaraz», ha dapprima indorato la pillola il bad boy del tennis mondiale.

«Lo stanno proteggendo in una certa misura. Il CEO e tutte le persone importanti dell'ATP sono italiani. Per me tutta questa storia è una str****ta», ha poi sentenziato il 30enne con la sua solita dialettica.

Andrea Gaudenzi, ex tennista italiano, è il presidente dell'ATP (Association of Tennis Professionals), Massimo Calvelli, pure lui ex tennista italiano, è il CEO dell'ATP.

Nel marzo dello scorso anno, Jannik Sinner è risultato positivo per due volte al test antidoping per la sostanza vietata clostebol, ma gli è stato permesso di continuare a giocare e la notizia è diventata di dominio pubblico solo ad agosto, quando l'International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha annunciato che era stato scagionato da ogni accusa in quanto non aveva commesso «alcuna colpa o negligenza».

L'ITIA ha accettato la spiegazione del giocatore secondo cui la sostanza era entrata nel suo organismo dopo che era stato massaggiato dal suo fisioterapista, il quale aveva utilizzato un prodotto contenente clostebol per curare una lesione alle proprie mani.

L'italiano, all'epoca numero 1, non ha ricevuto alcuna squalifica per la trasgressione, è stato invece fermato per tre mesi, tra un Grande Slam e un altro, cosa che non aveva inciso molto sulla classifica dell'altoatesino.

L'Agenzia mondiale antidoping aveva presentato ricorso contro la decisione dell'ITIA e nel febbraio 2025 ha raggiunto un accordo con l'avvocato del giocatore.

Jannik Sinner festeggia la vittoria finale al torneo China Open a Pechino, il 1 ottobre 2025. KEYSTONE

Diversi giocatori della comunità tennistica, tra cui Nick Kyrgios, hanno espresso la loro indignazione, ritenendo che vi fosse un trattamento di favore.

Il bad boy australiano si è scagliato diverse volte contro l'italiano, e di mezzo ci stava anche una donna, frequentata dal primo e poi passata tra le braccia del secondo. Anna Kalinskaya.

Kyrgios torna alla carica

In questi giorni, a distanza di mesi, il nativo di Canberra è tornato alla carica. Nell'ultimo podcast di «The Unscripted Show», come riportato da «sabc sport», ha parlato apertamente del suo rapporto con Sinner.

«Sono amato da molti nello spogliatoio, ma ci sono persone che non sopporto. Come la relazione tra me e Jannik Sinner, ora, è piuttosto triste», ha detto l'ex numero 13 del mondo.

Nick Kyrgios, giocatore dalla classe cristallina, è fermo da luglio. Dal numero 13 del ranking mondiale è oggi passato al 661. KEYSTONE

«Ovviamente, dopo tutto lo scandalo del doping con lui risultato positivo e tutto il resto, sì, ci sono un paio di persone con cui non vado affatto d'accordo», ha aggiunto l'attuale numero 661 del ranking ATP, fermo da luglio per vari problemi fisici.

Prima i complimenti a Sinner

«Era il numero uno al mondo (Jannik Sinner ndr.) e non c'è dubbio che sia un giocatore incredibile in grado di portare avanti questo sport nei prossimi 10-15 anni insieme a Carlos Alcaraz».

Poi la stoccata al gota del tennis

«Ovviamente lo stanno proteggendo in una certa misura. Il CEO e tutte le persone importanti dell'ATP sono italiani. Per me tutta questa storia è una stronzata».

Andrea Gaudenzi, ex tennista italiano, è il presidente dell'ATP (Association of Tennis Professionals), mentre il connazionale Massimo Calvelli, pure lui ex giocatore, è il CEO dell'associazione che governa il tennis maschile mondiale.

Massimo Calvelli, CEO dell'Atp IMAGO/LaPresse

Nick, infine, ha sostenuto che la decisione su Sinner fosse uno schiaffo in faccia ai giocatori: «Per me è stato doloroso perché mi sono sentito come qualcuno che è risultato positivo al test e poi se l'è cavata facilmente, mi sono detto: 'Forse avrei dovuto farlo anch'io'».

«Spero solo che impari da questa esperienza. Alla fine dei conti, sarà uno dei migliori giocatori di sempre», ha chiosato il 30enne.