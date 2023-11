Battuta la Finlandia con un netto 2-0 Imago

Australia, che si è imposta con un netto 2-0 sulla Finlandia.

Come nella scorsa edizione di Coppa Davis, una delle due finaliste è l’ Gli oceanici, sconfitti all’ultimo atto dal Canada nel 2022, non hanno concesso nemmeno un set agli avversari e guarderanno con particolare interesse la semifinale di sabato tra Italia e Serbia per conoscere la loro sfidante. Il successo australiano, giunto dopo i singolari, porta le firme di Popyrin (ATP 40) e De Minaur (12): il primo si è imposto su Virtanen (171) per 7-5 (7/5) 6-2 mentre il secondo ha battuto Ruusuvuori (69) per 6-4 6-3.

Swisstxt