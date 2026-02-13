Jérôme Kym
Keystone
Niente da fare per Jérôme Kym (ATP 186) agli ottavi di finale del torneo di Gstaad, sconfitto da Stefanos Tsitsipas (85) per 6-4 6-7 (7/2) 7-6 (7/5).
Dopo l'interruzione di mercoledì sera a causa dell'oscurità, la partita è ripresa con un grande equilibrio, spezzatosi solo al tie-break del terzo set.
A risultare decisivo un evitabile errore dell'elvetico sul 5-5, che ha consegnato al greco un match point nel suo turno di battuta.
Al prossimo turno, Tsitsipas se la vedrà con il francese Arthur Rinderknech (28), per centrare una semifinale già raggiunta nel 2024.