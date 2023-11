Imago

Italia a sfidare in semifinale di Coppa Davis una tra la Gran Bretagna e la Serbia di Novak Djokovic.

Sarà l’ Gli Azzurri hanno centrato il passaggio del turno grazie alla vittoria nel doppio per 6-3 6-4 firmata dal duo Sinner/Sonego contro la coppia dei Paesi Bassi Griekspoor/Koolhof, imponendosi così per 2-1. In precedenza era stato il finalista delle ATP Finals ad aver riportato in parità la sfida battendo 7-6 6-1 Griekspoor (ATP 23), dopo che il primo punto era stato conquistato da Van de Zandschulp, vittorioso per 6-7 (6/8) 6-3 7-6 (9/7) contro Arnaldi (44).

Swisstxt