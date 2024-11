Sinner Berrettini KEY

L'Italia ha rischiato ma prosegue la difesa del titolo in Coppa Davis.

Nei quarti gli Azzurri hanno avuto ragione dell'Argentina in doppio grazie all'inedita coppia Sinner/Berrettini. Preferiti a sorpresa agli specialisti Bolelli/Vavassori, l'altoatesino (vittorioso anche in singolare) e il romano hanno trovato la chiave per superare per 6-4 7-5 Gonzalez/Molteni. In semifinale per la truppa di capitan Volandri ci sarà la rivincita dell'ultima finale con l'Australia. Grazie all'exploit di Kokkinakis (77) su Shelton (21) gli oceanici hanno estromesso gli USA.

