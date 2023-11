Sinner KEY

A distanza di 47 anni dal sin qui primo e unico trionfo, l'Italia è tornata a vincere la Coppa Davis.

A Malaga gli Azzurri hanno sconfitto in finale l'Australia, archiviando la pratica già dopo i due singolari. A chiudere i conti è stato Sinner, capace di liquidare con un netto 6-3 6-0 De Minaur, dopo che Arnaldi aveva avuto la meglio per 7-5 2-6 6-4 su Popyrin. Gli australiani, vincitori in 28 occasioni dell'Insalatiera che però ora manca da 20 anni (2003), hanno dunque incassato il secondo ko consecutivo nell'atto conclusivo, dopo quello subito nel 2022 contro il Canada.

