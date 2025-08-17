Finale

Anche al Masters 1000 di Cincinnati saranno Jannik sinner, numero 1 al mondo, e Carlos Alcaraz, numero 2, a giocarsi il titolo.

Il murciano ha regolato in semifinale Alexander Zverev (ATP 3) con il punteggio di 6-4 6-3. Nella prima frazione all’iberico è bastato un break (al settimo game), mentre nella seconda dopo vari botta e risposta il tedesco è crollato nel finale.

L'italiano e lo spagnolo si sfideranno per la quarta volta in un ultimo atto in stagione (Roma, Roland Garros e Wimbledon) e per la 14esima complessiva (al momento 8-5 per Alcaraz).