Tennis Ancora Sinner-Alcaraz: si scontreranno in finale a Cincinnati

Swisstxt

17.8.2025 - 08:23

Finale
Anche al Masters 1000 di Cincinnati saranno Jannik sinner, numero 1 al mondo, e Carlos Alcaraz, numero 2, a giocarsi il titolo.

SwissTXT

17.08.2025, 08:23

17.08.2025, 08:33

Il murciano ha regolato in semifinale Alexander Zverev (ATP 3) con il punteggio di 6-4 6-3. Nella prima frazione all’iberico è bastato un break (al settimo game), mentre nella seconda dopo vari botta e risposta il tedesco è crollato nel finale.

L'italiano e lo spagnolo si sfideranno per la quarta volta in un ultimo atto in stagione (Roma, Roland Garros e Wimbledon) e per la 14esima complessiva (al momento 8-5 per Alcaraz).

