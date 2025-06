And Jannik has yet to lose a set 😱#RolandGarros pic.twitter.com/K7wrKpRYVO — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2025

Jannik Sinner ha raggiunto Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha dominato Novak Djokovic per 6-4 7-5 7-6 (7/3).

Keystone-SDA ATS

L'italiano disputerà la sua terza finale consecutiva fra i tornei del Grande Slam, cercando di conquistare il quarto titolo dopo gli Australian Open 2024, gli US Open 2024 e gli Australian Open 2025.

«So che sarà dura contro Carlos [Alcaraz], le mie statistiche non sono buone contro di lui, quindi vedremo di cosa sono capace», ha commentato Sinner sul Court Philippe-Chatrier.

Gli attuali numero 1 e numero 2 del mondo si sono già affrontati 11 volte, in quella che è la nuova grande rivalità del tennis mondiale. Fin qui, lo spagnolo che si è imposto in sette occasioni, compresi gli ultimi quattro incontri.

In tre set

Malgrado, prima del torneo, ci fosse qualche dubbio sul reale livello dell'italiano, al ritorno in un Grande Slam dopo la sospensione di tre mesi, i suoi avversari a Parigi sono stati tutti battuti in tre set.

Fino a venerdì sera, l'unico incontro su terra battuta tra Sinner e Djokovic risaliva al 2021, con la vittoria di quest'ultimo in due set a Monte Carlo. Otto incontri dopo, contando tutte le superfici, il bilancio è ora favorevole all'italiano, con cinque vittorie su nove incontri, compresi gli ultimi quattro.

Contro Djokovic, giunto a Parigi alla ricerca del 25° Grande Slam, Jannik Sinner non ha tergiversato: ha strappato il servizio al serbo alla prima occasione, quando stavano due game a due, grazie soprattutto a un potente rovescio.

Sinner era ovunque

Nonostante fosse sembrato in pieno possesso del suo gioco fin dall'inizio del torneo -e in particolare nel match contro Zverev - Djokovic è stato molto meno incisivo all'inizio della partita, commettendo 14 errori non forzati nel primo set.

Il vento che soffiava sul Court Philippe-Chartier ha chiaramente ostacolato i suoi drop shot, una delle sue armi più formidabili. Con autorità, Sinner ha concluso il primo set con il 90% dei punti vinti sulla prima palla, e lasciando a zero Nole nell'ultimo game.

Nel secondo set, il serbo ha fatto tutto il possibile per rimanere in partita, come quel punto magico, dopo 26 scambi, sull'1-0.

Solo che Sinner era ovunque, rispondendo presente su ogni palla.

Solido di testa

Sul 4-5, il numero 1 del mondo ha servito per il set, Djokovic si è superato per chiudere il break e portarsi sul 5-5. L'italiano, però, ha immediatamente reagito con un contro-break, e con la prima di servizio nell'ultimo game ha chiuso il secondo set.

Per quanto la romantica folla del Centrale gridasse «Nole, Nole, Nole», non c'è stato nulla da fare nel terzo set. Sinner ha regalato agli spettatori un'ultima emozione quando ha concesso a Djokovic tre set point su errori non forzati, ma nessuno di questi è stato concretizzato dall'avversario.

Il serbo può consolarsi con il fatto di aver tenuto il campo contro il numero 1 del mondo per 3 ore e 16 minuti, 61 minuti in più rispetto alla sua partita più lunga del torneo, contro il francese Arthur Rinderknech al primo turno.