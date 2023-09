Team World Imago

Per la 2a edizione consecutiva il Team World si è aggiudicato la Laver Cup.

Senza Federer, Nadal e Djokovic (assenti tutti e tre insieme per la prima volta) l’Europa è naufragata a Vancouver, venendo spazzata via con un clamoroso punteggio complessivo di 13-2. A regalare il trofeo alla selezione di McEnroe è stato il doppio vinto per 7-6 (7/4) 7-6 (7/5) da Ben Shelton (ATP 19) e Frances Tiafoe (11) su Hubert Hurkacz (16) e Andrey Rublev (8). l’unica partita vinta dalla squadra di Borg porta la firma di Casper Ruud (9), che nel day 2 aveva battuto 7-6 (8/6) 6-2 Tommy Paul (13).

Swisstxt