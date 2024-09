Stefanos Tsitsipas (sinistra) in compagnia del padre, Apostolos, suo ex coach (2022). IMAGO/ABACAPRESS

La madre del tennista greco ha rivelato in diretta TV che il tennis ha salvato il figlio dal bullismo subito a scuola. La signora Julia ha inoltre parlato anche del rapporto difficile tra Stefanos e il padre, suo ex coach.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te La mamma di Stefanos Tsitsipas ha rivelato che il figlio ha subito violenze fisiche a scuola da parte di un piccolo gruppo di coetanei.

«Il tennis lo ha aiutato molto», ha detto la signora Julia.

Anche il rapporto con il padre e suo ex coach è stato conflittuale per anni: «Apostolos non si è reso conto che stava mettendo troppa pressione a Stefanos».

Da agosto il padre è ancora parte del team Tsitsipas, ma non è più suo allenatore in campo. Mostra di più

L'ex tennista greco-russa Julia Salnikova, madre di Stefanos Tsitsipas, ha rivelato in un'intervista alla televisione greca che l'ex numero tre del mondo ha subito violenze fisiche a scuola da parte di un piccolo gruppo di coetanei.

«Stefanos era un ragazzo molto tranquillo e timido. I suoi compagni di classe, che non si possono definire amici, lo trattavano molto male. Giocava a calcio, ma alla fine decise per il tennis e a causa di questo sport saltò molte lezioni. Nella sua classe c'erano due o tre ragazzi che lo picchiavano parecchio», ha raccontato la donna alla trasmissione "Proino* di «ANT1».

«Non è stato facile per Stefanos, ma ha superato tutto questo perché il tennis era nella sua mente e questo lo spingeva ad andare avanti. Lo sport lo ha aiutato molto».

Lo sport, una passione ed un lavoro di famiglia

Salnikova, ex giocatrice che in carriera ha raggiunto il 194esimo posto del ranking mondiale, è nata a Mosca nel 1964. Suo padre ha fatto parte della nazionale di calcio sovietica che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi estive del 1956. Da bambina iniziò ad allenarsi in piscina, facendo i tuffi, cambiò poi disciplina per dedicarsi al tennis.

Nella trasmissione, la madre dell'attuale numero 94 della classifica ATP, ha pure affrontato il turbolento rapporto tra il figlio e il padre.

Papà Apostolos non è più il suo allenatore

Giova ricordare che Apostolos Tsitsipas è stato l'allenatore del figlio fino a poche settimane fa, quando il 26enne ha deciso di rimuoverlo da quel ruolo tecnico, lasciandolo comunque continuare a lavorare con il team fuori dal campo.

Stefanos Tsitsipas complimentato da papà Apostolos, quando era ancora il suo coach. KEYSTONE

«È un professionista e, sebbene voglia molto bene a suo padre, capisce che deve trovare un altro allenatore. Da quando ha perso agli US Open 2020, io e Apostolos abbiamo parlato di un cambio di allenatore per Stefanos. Sono passati quattro anni e Stefanos ora ha deciso», ha detto la madre.

Il rapporto con il padre si era incrinato

Inoltre, la mamma ha rivelato che «Stefanos e Apostolos non avessero un buon rapporto, ricco di conflitti, ed è per questo che Stefanos ha deciso di cambiare allenatore».

La signora non vede però ciò come una tragedia: «Siamo una famiglia molto unita. Apostolos non si è reso conto che stava mettendo troppa pressione a Stefanos; aveva in mente solo il tennis».

La notizia di sport di giornata arriva dall'Open giapponese, dove il greco ha perso ai sedicesimi di finale battuto dallo statunitense Michelsen con il risultato di 4-6 6-1 6-2.