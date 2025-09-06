La regina degli US Open era e resta lei, Aryna Sabalenka.
Esattamente come un anno fa, la bielorussa (WTA 1) ha spento sul più bello i sogni di un'americana, piegando Amanda Anisimova (9) per 6-3 7-6 (7/3) e festeggiando così il suo quarto Slam.
La finale si è accesa sin dai primissimi scambi, in cui la beniamina di casa ha subito messo in difficoltà la favorita.
Fatale, però, un crollo tecnico e mentale sul 3-2. Riemersa proprio quando la rivale serviva per il match, Anisimova non è poi riuscita a rompere la striscia di Sabalenka nei tie-break (19 vinti di fila).