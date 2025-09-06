  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

È il suo quarto Slam Sabalenka piega Anisimova e resta la regina degli US Open

Swisstxt

7.9.2025 - 00:08

Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka
KEY

La regina degli US Open era e resta lei, Aryna Sabalenka.

SwissTXT

07.09.2025, 00:08

07.09.2025, 09:03

Esattamente come un anno fa, la bielorussa (WTA 1) ha spento sul più bello i sogni di un'americana, piegando Amanda Anisimova (9) per 6-3 7-6 (7/3) e festeggiando così il suo quarto Slam.

La finale si è accesa sin dai primissimi scambi, in cui la beniamina di casa ha subito messo in difficoltà la favorita.

Fatale, però, un crollo tecnico e mentale sul 3-2. Riemersa proprio quando la rivale serviva per il match, Anisimova non è poi riuscita a rompere la striscia di Sabalenka nei tie-break (19 vinti di fila).

I più letti

La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Paura a Losanna: un'auto piomba sulla folla che manifesta per Gaza
Il figlio di un miliardario costruisce il suo zoo privato, ora ha la polizia alle calcagna
Patrick Fischer si racconta: «Vivo in campagna e adoro la Svizzera»

Altre notizie

US Open. La  finale tra i due migliori al mondo è servita: Sinner affronterà Alcaraz

US OpenLa  finale tra i due migliori al mondo è servita: Sinner affronterà Alcaraz

US Open. Alcaraz si sbarazza che di Djokovic, ora lo attende la finale

US OpenAlcaraz si sbarazza che di Djokovic, ora lo attende la finale

Tennis. Agli US Open la finale sarà Sabalenka-Anisimova

TennisAgli US Open la finale sarà Sabalenka-Anisimova