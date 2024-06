L'introvabile Camila Giorgi ha rivelato la sua posizione?

L'ultimo post di Camila Giorgi su Instagram ha rivelato dove si trova attualmente? Imago

Una villa ripulita, un processo in via di apertura e sospetta evasione fiscale: l'ex tennista Camila Giorgi è ricercata in Italia. Da mesi non si sa dove si trovi. I primi indizi sono stati scoperti lunedì su Instagram: la pista porta verso gli Stati Uniti.

blue Sport Tobias Benz

Camila Giorgi è scomparsa dalla faccia della terra da mesi.

L'ex tennista è ricercata in Italia per sospetta evasione fiscale.

La 32enne è anche accusata di aver svaligiato una villa in affitto e di aver falsificato il suo certificato di vaccinazione.

Giorgi nega le accuse su Instagram.

Un mare di scarpe su un tappeto. Una vecchia lampada su un tavolino davanti a una parete dipinta di rosa. Uno sconosciuto muscoloso e senza volto, girato con la schiena verso la telecamera, in piedi davanti a un quadro. Dopo mesi di silenzio, l'ex tennista italiana Camila Giorgi sembra voler giocare al gatto e al topo con il fisco italiano attraverso le sue foto su Instagram.

In patria, la 32enne è sospettata di evasione fiscale, è in corso un processo per falsificazione di certificati di vaccinazione ed è accusata di aver svaligiato una villa che aveva affittato. Giorgi nega le accuse, ma è rimasta nascosta. Ora però l'uomo fotografato davanti al quadro potrebbe aver rivelato la sua posizione.

Diversi procedimenti e una dimissione lampo

Il mistero che avvolge Camila Giorgi ha inizio nella primavera del 2024: dopo la sua ultima partita al torneo Masters di Miami, la 32enne è uscita a testa bassa per poi improvvisamente scomparire dalla scena. Il sito web della «International Tennis Integrity Agency» riporta Giorgi come giocatrice in pensione. Il ritiro è datato 7 maggio.

Ma non c'è stata alcuna dichiarazione, anzi: l'ex numero 26 del mondo è irraggiungibile e il suo numero di telefono è inattivo. Anche i telefoni del padre, della madre e del fratello sono spenti. Non si sa dove si trovino.

Ci sono accuse di evasione fiscale, per un ammontare di oltre mezzo milione di franchi. Il 16 luglio dovrebbe comparire in tribunale, inizialmente non per reati fiscali, bensì perché sospettata di essere in possesso di un certificato di vaccinazione falso.

Al momento non c'è ancora traccia di Giorgi.

Quei giorni sono finiti: Camila Giorgi si è ritirata dal tennis. IMAGO/Shutterstock

Dichiarazioni via Instagram

Ma il silenzio è finito all'improvviso, così come era iniziato. La 32enne ha confermato il suo ritiro via Instagram e ha negato ogni accusa. «Vi chiedo di seguire la mia pagina Instagram per avere informazioni veritiere, perché finora sono apparsi molti articoli falsi», ha dichiarato sul suo canale social.

Da allora si sono espressi anche i suoi avvocati. «Tornerà in Italia e fornirà informazioni alle autorità competenti», hanno dichiarato Federico Marini e Cristian Carmelo Nicotra a nome della loro assistita. La sua decisione di smettere col tennis professionistico non ha nulla a che vedere con le indagini aperte a suo carico.

Inoltre, il trasferimento dalla villa vicino a Firenze è stato solo un «allontanamento temporaneo dovuto a divergenze di opinione all'interno della famiglia» e l'affitto è sempre stato pagato, hanno fatto sapere Marini e Nicotra. I due avvocati hanno lasciato aperta la questione di quando la Giorgi tornerà in Italia e dove risiede attualmente.

La pista porta agli Stati Uniti

L'ex tennista ha fatto trapelare su Instagram la sua posizione geografica. Negli ultimi giorni, la 32enne ha ripetutamente postato sui social media immagini misteriose in modo quasi provocatorio: un mare di scarpe su un tappeto o una lampada da comodino davanti a una parete rosa, apparentemente attenta a non dare alcun indizio sulla sua posizione.

Le cose sono cambiate lunedì, quando Giorgi ha condiviso con i suoi follower, tramite una storia di Instagram, la foto di una persona sconosciuta in un museo. Il quadro che la persona sembra ammirare è probabilmente uno dei dipinti della serie delle Ninfee di Claude Monet, attualmente esposto nella mostra «La rivoluzione impressionista da Monet a Matisse» al museo d'arte di Dallas, in Texas.

La foto di Giorgi proviene probabilmente dal Dallas Art Museum. Immagine: Camila Giorgi, Instagram

Il Mueseum of Art di Dallas utilizza questo post su Twitter per promuovere l'attuale collocazione di un quadro di Monet (a destra). Immagine: Museum of Art Dallas

Diversi media avevano già ipotizzato una possibile collocazione negli Stati Uniti. Si è spesso vociferato che Giorgi soggiornasse a San Diego, sulla costa occidentale.