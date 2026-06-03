Non è la prima volta che l'entourage di Cerundolo si fa notare per comportamenti discutibili.
Nel match del secondo turno contro Jannik Sinner, l'allenatore dell'argentino era stato ripreso mentre esultava in modo smodato di fronte alle difficoltà fisiche dell'italiano, che aveva accusato un malore con sensazioni di vomito e un accenno di crampi.
Lo stesso coach aveva anche chiesto all'arbitro di accelerare i tempi durante il rientro di Sinner dagli spogliatoi tra un set e l'altro. Nelle fasi finali dell'incontro aveva fatto il segno di «andare a dormire» rivolto verso il numero uno, scatenando le critiche sui social media da parte dei tifosi.
Va precisato che Cerundolo è sempre rimasto composto durante i match e si è dimostrato molto gentile con Sinner nell'incontro poi vinto.