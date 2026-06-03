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Ecco il gesto che ha fatto La sorella di Cerundolo «maledice» Berrettini al Roland Garros, il video diventa virale

ai-scrape

3.6.2026 - 10:31

Il tennista italiano Matteo Berrettini ha battuto l'argentino Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros, passando ai quarti dove sfiderà Matteo Arnaldi.
Il tennista italiano Matteo Berrettini ha battuto l'argentino Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros, passando ai quarti dove sfiderà Matteo Arnaldi.
KEYSTONE

Un episodio di scarsa sportività ha caratterizzato gli ottavi di finale del torneo parigino. Il gesto è stato ripreso dalle telecamere e ha fatto discutere.

Alessia Moneghini

03.06.2026, 10:31

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Matteo Berrettini ha battuto Juan Manuel Cerundolo agli ottavi del Roland Garros.
  • Durante il match le telecamere hanno immortalato la sorella dell'argentino che «malediceva» l'italiano facendo il gesto delle corna.
  • L'entourage di Cerundolo si è distinto per comportamenti poco sportivi anche nella partita con Jannik Sinner, dove l'allenatore ha esultato un po' troppo per le difficoltà dell'altoatesino.
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Matteo Berrettini ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros.

L'italiano ha superato l'argentino Juan Manuel Cerundolo agli ottavi e ora affronterà il connazionale Matteo Arnaldi nel derby che vale un posto in semifinale.

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Durante il decisivo terzo set, deciso al tie-break, come riporta, tra gli altri, «Il Fatto Quotidiano», le telecamere hanno inquadrato l'angolo dell'argentino.

In prima fila era seduta la sorella di Cerundolo, che ha fatto il gesto delle corna verso Berrettini per augurargli sfortuna, mentre l'azzurro si preparava a rispondere al servizio avversario.

Un comportamento poco sportivo, che ha attirato l'attenzione del pubblico presente e online.

Gesti poco sportivi anche contro Sinner

Non è la prima volta che l'entourage di Cerundolo si fa notare per comportamenti discutibili.

Nel match del secondo turno contro Jannik Sinner, l'allenatore dell'argentino era stato ripreso mentre esultava in modo smodato di fronte alle difficoltà fisiche dell'italiano, che aveva accusato un malore con sensazioni di vomito e un accenno di crampi.

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Lo stesso coach aveva anche chiesto all'arbitro di accelerare i tempi durante il rientro di Sinner dagli spogliatoi tra un set e l'altro. Nelle fasi finali dell'incontro aveva fatto il segno di «andare a dormire» rivolto verso il numero uno, scatenando le critiche sui social media da parte dei tifosi.

Va precisato che Cerundolo è sempre rimasto composto durante i match e si è dimostrato molto gentile con Sinner nell'incontro poi vinto.

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