Tennis La Svizzera con Stan e Belinda batte la Francia nella United Cup

Swisstxt

3.1.2026 - 09:00

Wawrinka
Wawrinka

Belinda Bencic (WTA 11) e Stan Wawrinka (ATP 157) hanno inaugurato al meglio la stagione tennistica 2026, vincendo i rispettivi singolari nel primo incontro della United Cup.

SwissTXT

03.01.2026, 09:00

03.01.2026, 09:04

A Perth gli elvetici si sono imposti per 2-0 sulla Francia nella prima sfida del Gruppo C, del quale fa parte anche l’Italia.

Se dal canto suo la sangallese non ha dovuto faticare per sbarazzarsi di Léolia Jeanjean (103) vincendo con il risultato di 6-2 6-4, il vodese ha invece impiegato ben 3h18' per avere la meglio su Arthur Rinderknech (29), imponendosi in rimonta per 5-7 7-6 (7/5) 7-6 (7/5).

In campo con Bencic. Wawrinka inizia il suo tour d'addio a Perth, con un obiettivo ancora in testa, ecco quale

In campo con BencicWawrinka inizia il suo tour d'addio a Perth, con un obiettivo ancora in testa, ecco quale

