United Cup Stan sconfitto in una seconda maratona, ma la Svizzera batte pure l'Italia grazie al doppio

Swisstxt

4.1.2026 - 17:52

Bencic
Bencic
KEY

La Svizzera ha sconfitto anche l'Italia nella United Cup battendo gli Azzurri per 2-1 e qualificandosi per i 1/4.

SwissTXT

04.01.2026, 17:52

04.01.2026, 19:01

Tennis. La Svizzera con Stan e Belinda batte la Francia nella United Cup

TennisLa Svizzera con Stan e Belinda batte la Francia nella United Cup

Decisivo il doppio, in cui Belinda Bencic e Jakub Paul hanno sconfitto 7-5 4-6 10/7 il duo Errani/Vavassori.

In precedenza Bencic (WTA 11) aveva portato in vantaggio i rossocrociati piegando in due set Jasmine Paolini (8) per 6-4 6-3.

Stan Wawrinka (ATP 157) non era poi riuscito a ripetere l'impresa nella maratona contro Arthur Rinderknech, sfiorando il successo con Franco Cobolli (22), che però si è imposto dopo 2h57' di gioco per 6-4 6-7 7-6.

In campo con Bencic. Wawrinka inizia il suo tour d'addio a Perth, con un obiettivo ancora in testa, ecco quale

In campo con BencicWawrinka inizia il suo tour d'addio a Perth, con un obiettivo ancora in testa, ecco quale

