La Svizzera ha sconfitto anche l'Italia nella United Cup battendo gli Azzurri per 2-1 e qualificandosi per i 1/4.
Decisivo il doppio, in cui Belinda Bencic e Jakub Paul hanno sconfitto 7-5 4-6 10/7 il duo Errani/Vavassori.
In precedenza Bencic (WTA 11) aveva portato in vantaggio i rossocrociati piegando in due set Jasmine Paolini (8) per 6-4 6-3.
Stan Wawrinka (ATP 157) non era poi riuscito a ripetere l'impresa nella maratona contro Arthur Rinderknech, sfiorando il successo con Franco Cobolli (22), che però si è imposto dopo 2h57' di gioco per 6-4 6-7 7-6.