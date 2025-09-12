La Svizzera non ha più diritto all'errore nella sfida per mantenere il posto nel Gruppo Mondiale di Coppa Davis.
Dopo la prima giornata gli elvetici, partiti come favoriti, sono infatti sotto 2-0 con l'India.
Clamorosa la sconfitta subita da Jérôme Kym (ATP 155) contro Dhakhineswar Suresh (626), vittorioso per 7-6 (7/5) 6-3. Il 22enne argoviese ha sprecato 7 palle break mentre l'indiano ha sfruttato l'unica avuta in tutto il match.
Marc-Andrea Huesler (222) si è invece inchinato per 6-3 7-6 (7/4) a Sumit Nagal (290), che ha sfruttato al meglio il servizio per piegare l'elvetico