Huesler KEY

La Svizzera non ha più diritto all'errore nella sfida per mantenere il posto nel Gruppo Mondiale di Coppa Davis.

SwissTXT Swisstxt

Dopo la prima giornata gli elvetici, partiti come favoriti, sono infatti sotto 2-0 con l'India.

Clamorosa la sconfitta subita da Jérôme Kym (ATP 155) contro Dhakhineswar Suresh (626), vittorioso per 7-6 (7/5) 6-3. Il 22enne argoviese ha sprecato 7 palle break mentre l'indiano ha sfruttato l'unica avuta in tutto il match.

Marc-Andrea Huesler (222) si è invece inchinato per 6-3 7-6 (7/4) a Sumit Nagal (290), che ha sfruttato al meglio il servizio per piegare l'elvetico