Coppa Davis La Svizzera vince contro l'India e accorcia le distanze

SDA

13.9.2025 - 16:46

Dominic Stricker e Jakub Paul la vittoria contro gli indiani Rithvik Bollipalli e N. Sriram Balaji.
La Svizzera ha accorciato lo spareggio di Coppa Davis contro l'India portandolo a 1:2 a Biel quando Jakub Paul e Dominic Stricker hanno vinto il match di doppio contro N. Sriram Balaji e Rithvik Bollipalli per 6:7 (3:7), 6:4, 7:5.

Sull'1:3 nel terzo set, le cose sembravano più che disperate per la squadra svizzera. Ma Jakub Paul e Dominic Stricker hanno lottato per recuperare. Hanno preso il servizio degli indiani a 3:3 e hanno ottenuto il break decisivo a 7:5.

Il fatto che i rossocrociati siano stati ancora in grado di tirare fuori la testa dal cappio è dovuto anche al fatto che Stricker è migliorato notevolmente durante la partita.

Lo svizzero può quindi ancora sperare di rimanere nel World Group. Il primo incontro di singolo di sabato sarà disputato dal debuttante in Coppa Davis Henry Bernet (ATP 603) e da Sumit Nagal (ATP 290).

Bernet, che ha solo 18 anni, sostituisce Jérôme Kym (ATP 155), attuale numero 1 della squadra svizzera, che venerdì ha deluso contro Dhakshineswar Suresh (ATP 626). Bernet ha vinto il torneo juniores agli Australian Open di Melbourne a gennaio.

