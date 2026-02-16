Jennifer Brady è tornata in campo dopo una pausa di due anni. Imago

Jennifer Brady torna a parlare del suo rientro nel tennis, raccontando la lunga battaglia contro un grave infortunio al ginocchio e un'operazione che ha messo a rischio la sua carriera.

Hai fretta? blue News riassume per te Jennifer Brady ha raccontato di aver convissuto a lungo con un grave infortunio al ginocchio che nel 2023 l'ha costretta a fermarsi e a sottoporsi a un intervento complesso.

L'ex numero 13 del mondo ha spiegato di aver affrontato un trapianto di cartilagine da un cadavere e una lunga attesa prima di poter tornare ad allenarsi.

Dopo aver saltato le stagioni 2024 e 2025, Brady ha vissuto il come back all'ITF di San Diego, raggiungendo la semifinale. Mostra di più

Per Jennifer Brady il ritorno nel circuito non è stato dettato da classifiche o ambizioni di risultato, ma da una lunga e dolorosa lotta contro il proprio corpo.

L'ex numero 13 del mondo, finalista agli Australian Open nel 2021, ha raccontato durante un'intervista su «The Changeover Podcast» uno dei passaggi più duri della sua carriera, segnato da un grave infortunio al ginocchio che nel 2023 ha messo seriamente in discussione il suo futuro nel tennis.

Un dolore con cui la statunitense ha provato a convivere il più a lungo possibile. «Nel 2023 mi sono fatta male al ginocchio e per un po' ci ho giocato comunque, cercando di tamponare la situazione», ha spiegato.

«Ma sono arrivata a un punto in cui non riuscivo più ad allenarmi e a giocare come avrei voluto».

L'unica strada possibile: trapianto da un cadavere

Alla fine della stagione, quando la situazione è diventata insostenibile, la diagnosi non ha lasciato spazio ad alternative.

«L'unica opzione era un'operazione molto complicata», ha raccontato Brady, costretta così a fermarsi per molto tempo e ad affrontare un percorso medico tutt'altro che ordinario.

La soluzione è stata un trapianto di cartilagine da donatore: «Ho dovuto fare un trapianto da un cadavere. Non sapevo nemmeno cosa fosse fino a quel momento».

Nel suo ginocchio, spiega, si era formato «una specie di buco nell'articolazione», che doveva essere riempito con nuova cartilagine.

L'ipotesi di prelevare tessuto dal proprio corpo non la convinceva: «Ho pensato che, con la mia fortuna, avrei iniziato ad avere problemi anche lì e sarei finita per dover affrontare un altro intervento».

L'attesa e il come back

L'aspetto forse più duro è stato l'attesa. La 30enne ha scoperto che l'operazione poteva essere eseguita solo dopo la disponibilità di un donatore compatibile. «Quando ho chiamato lo studio medico, mi hanno detto che bisognava aspettare che qualcuno morisse», ha raccontato senza filtri.

Alla fine l'intervento è andato a buon fine. Dopo mesi di riabilitazione, la statunitense guarda ora avanti con cautela ma anche con fiducia, pronta a rimettersi in gioco e a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Dopo aver saltato interamente le stagioni 2024 e 2025, Brady si era iscritta alle qualificazioni degli ultimi Australian Open, un passo che avrebbe dovuto segnare il suo primo ritorno a Melbourne dalla finale persa nel 2021. Un obiettivo che però non si è concretizzato.

Il vero punto di ripartenza è arrivato la scorsa settimana all'ITF di San Diego, dove l’ex numero 13 del mondo ha impressionato vincendo i primi tre incontri prima di fermarsi in semifinale contro Elvina Kalieva, numero 154 del ranking WTA.