Anna Kalinskaya ha alcuni ammiratori nel mondo del tennis. KEYSTONE

La tennista Anna Kalinskaya, ex fidanzata di Jannik Sinner, ha rivelato dettagli succosi su Holger Rune. Il danese le avrebbe chiesto di uscire più volte. Ma lui vede le cose in modo molto diverso.

Anna Kalinskaya era una delle stelle nascenti del WTA Tour nel 2024. Classificata 77esima al mondo all'inizio dell'anno, la russa ha concluso la stagione appena fuori dalla top 10 e ha ottenuto diverse vittorie significative.

Le cose sono andate bene per la moscovita fuori dal campo. Kalinskaya e Jannik Sinner hanno confermato ufficialmente la loro relazione. I piccioncini hanno assistito alle partite dell'altro ogni volta che è stato possibile.

Giova ricordare che nel 2020 la russa ha frequentato per un breve periodo un altro tennista, Nick Kyrgios.

Poco meno di un anno dopo, la relazione con l'italiano si è interrotta. Ma la 26enne è ancora molto richiesta sulla scena del tennis, come ha rivelato al podcast russo «First and Red».

Quando le è stato chiesto se spesso i tennisti le chiedono di uscire, ha risposto: «Qualcuno di recente mi ha scritto dieci volte prima di rinunciare. Dirò solo chi era: Holger Rune. Manda messaggi a tutte».

Holger Rune ha già segnato qualche canestro fuori dal campo. Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa

Kalinskaya: «Ha un'alta opinione di sé»

L'attuale numero 32 del mondo ha aggiunto: «Ho l'impressione che abbia un'opinione molto alta di sé, o forse fa cose del genere senza pensarci troppo. O per dirla più semplicemente: è solo un po' disperato. Ma devo dire che non è l'unico a comportarsi così».

Anche la connazionale Veronika Kudermetova ha riferito in un podcast che il 22enne tennista danese le ha scritto un messaggio.

«Ragazzo, probabilmente sono troppo vecchia per te. Se guardi il mio Instagram, vedrai che ho un marito», ha risposto la russa, che ha sei anni in più.

Nel caso della Kalinskaya, però, Rune non lascia correre le sue dichiarazioni pubbliche.

«Ah ah ah. Forse abbiamo differenze culturali che portano Anna a prendere un commento su una storia di Instagram come un invito a un appuntamento 😜! Se voglio un appuntamento, chiederò un appuntamento. Non preoccuparti», ha commentato il numero 11 della classifica ATP su X sotto un video.