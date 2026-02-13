Arantxa Sánchez Vicario era una delle migliori tenniste al mondo e ha guadagnato una fortuna. Oggi la spagnola afferma che dei circa 36 milioni di euro non è rimasto più nulla. E ne attribuisce la responsabilità soprattutto al suo ex marito.

Volatilizzati 36 milioni La tennista numero 1 al mondo Arantxa Sanchez ha perso tutto il suo patrimonio, ecco come

Hai fretta? blue News riassume per te Arantxa Sánchez Vicario afferma che il suo patrimonio, che ammontava a circa 36 milioni di euro, è andato perso.

L'ex numero uno al mondo muove gravi accuse contro il suo ex marito, Josep Santacana.

A causa di un precedente procedimento giudiziario, secondo quanto da lei stessa dichiarato, versa metà del proprio reddito a una banca per evitare la detenzione. Riepilogo creato con

Sul campo da tennis, Arantxa Sánchez Vicario ha vinto praticamente tutto: quattro titoli del Grande Slam, il primo posto nella classifica mondiale e milioni di premi in denaro, ciò che l’hanno resa una delle più grandi star della sua generazione.

Oggi, a 54 anni, afferma che del suo patrimonio non è rimasto praticamente più nulla.

Nel programma televisivo spagnolo «Universo Calleja», Sánchez Vicario ha mosso gravi accuse contro il suo ex marito, Josep Santacana: «Mi fidavo di lui perché era il padre dei miei figli».

Si era innamorata perdutamente e aveva quindi affidato completamente le sue finanze nelle sue mani.

Durante la sua carriera da tennista si sarebbe concentrata esclusivamente sullo sport. Non si sarebbe quasi mai occupata delle questioni finanziarie.

Ma alla fine, il suo patrimonio di circa 36 milioni di euro sarebbe scomparso. Secondo la sua versione dei fatti, non è chiaro dove siano finiti quei soldi.

La metà del reddito va alla banca

I problemi finanziari affliggono la ex numero 1 ormai da anni.

Nel 2023 è stata processata a Barcellona insieme a Santacana con l'accusa di occultamento di beni. È stata condannata a due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena e si è dovuta impegnare a rimborsare debiti per circa 6,5 milioni di euro.

Secondo quanto da lei stessa dichiarato, oggi versa il 50% delle sue entrate a una banca. È solo per questo motivo che è riuscita a evitare una pena detentiva.

Nel 2024, l'ex marito è stato condannato a tre anni e tre mesi di reclusione. Secondo il quotidiano «Bild», nel corso del processo è stato ritenuto il mandante del trasferimento di beni.

«Come se non avessi mai avuto una carriera nel tennis»

Le conseguenze avrebbero pesato molto anche dal punto di vista psicologico. La 54enne ha affermato di aver avuto bisogno di una terapia.

Ormai ha perso ogni speranza di recuperare il patrimonio perduto «È come se dovessi ricominciare da zero, come se non avessi mai avuto una carriera nel tennis».

La sua storia, tuttavia, non è del tutto priva di contraddizioni: nella sua autobiografia del 2012, la ex stella del tennis aveva inizialmente accusato i propri genitori di essersi arricchiti a spese del suo patrimonio.

Successivamente, ha mosso le accuse più gravi contro il suo ex marito.