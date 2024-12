La tennista Svitolina torna in Ucraina e si carica sulle spalle un lanciarazzi

Elina Svitolina in uniforme. Instagram@svitolina

La campionessa di tennis Elina Svitolina ha condiviso una foto che la ritrae con un lanciarazzi nel suo Paese natale, l'Ucraina. L'ex semifinalista di Wimbledon è tornata nella sua terra devastata dalla guerra durante la pausa di fine stagione.

L'ucraina Elena Svitolina sta cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla continua sofferenza del suo popolo. Nel suo ultimo post su Instagram, la numero 23 del mondo ha condiviso un paio di scatti che la ritraggono avvolta nella neve mentre mira con un lanciarazzi. Ha anche pubblicato un selfie indossando una giacca mimetica, un cappello e una sciarpa.

La 30enne è tornata nella sua patria devastata dalla guerra durante la pausa di fine stagione.

Nella didascalia del post ha scritto: «Kharkiv ha un posto speciale nel mio cuore. La città che mi ha dato la sensazione di una vera casa quando ho iniziato la mia carriera professionale a 12 anni. La città continua a fornire calore e protezione durante la guerra. Dove trovo la motivazione per giocare nelle arene sportive? Questa è la mia patria, il mio popolo, il mio Kharkiv e i nostri eroi».

La tennista è sposata con il francese Gael Monfils e la coppia ha una figlia di due ann,i di nome Skai. In stagione ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon battendo la cinese Wang Xinyu.

Dopo la partita, si è commossa durante l'intervista in campo, a seguito dell'ultimo devastante attacco della Russia a Kyiv, quando un missile ipersonico aveva devastato un ospedale pediatrico.

A Wimbledon con un nastro nero

Indossando un nastro nero sul suo abbigliamento bianco di Wimbledon, dopo aver ottenuto un permesso speciale dall'All-England Club, aveva dichiarato: «È una giornata molto difficile per il popolo ucraino. Non è stato facile concentrarsi sulla partita. La mattina è molto difficile leggere le notizie, quindi scendere in campo è estremamente complicato».

Come riportato dal tabloid inglese «The Sun», quando le è stato chiesto del suo nastro nero, ha spiegato: «È stato approvato da Wimbledon. Comprensibile dopo un attacco così grande al mio paese.»

Gli ex tennisti ucraini Sergiy Stakhovsky, che una volta ha battuto Roger Federer a Wimbledon, e Alexandr Dolgopolov hanno entrambi combattuto nella guerra.

Svitolina inizierà a giorni i preparativi per la stagione tennistica 2025, che inizierà in Australia, a inizio anno.

Dopo l'intervento chirurgico

L'atleta ucraina è stata fuori dai campi dagli US Open, avendo subito un intervento chirurgico per un infortunio al piede. All'epoca, aveva scritto su Instagram: «Sono entusiasta dell'opportunità di concentrarmi sul mio recupero e tornare ancora più forte di prima. Sono determinata a fare tutto il necessario per tornare in campo e competere al massimo livello. Voglio ringraziare tutti voi per il vostro supporto e incoraggiamento durante questo periodo difficile. Il vostro amore e la vostra positività significano il mondo per me, e non vedo l'ora di vedervi tutti sui campi nel 2025.»

Non parteciperà a nessun evento in preparazione degli Australian Open, ma è nella lista degli iscritti per il primo Major della stagione.

