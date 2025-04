Rafael Nadal ha partecipato lunedì ai Laureus Sport Awards di Madrid. KEYSTONE

Rafael Nadal ha dichiarato lunedì che «non gli manca il tennis», a margine dei Laureus Sport Awards di Madrid, dove è stato premiato per la sua immensa carriera che è terminata nel 2024.

AFP ATS

«La verità è che il tennis non mi manca. Zero. Non mi manca affatto. Ma non perché ho finito di stancarmi del tennis o di lottare contro il tennis, per niente», ha spiegato Rafael Nadal alla stampa.

«Ho finito la mia carriera felice e se avessi potuto avrei continuato, perché amavo quello che stavo facendo, era la mia passione e così è stato per tutta la vita. È solo che quando ti rendi conto che fisicamente non puoi più farlo... cerchi di chiudere quel capitolo, e io l'ho chiuso», ha aggiunto il maiorchino.

Il 38enne, vincitore di 22 trofei del Grande Slam, tra cui 14 al Roland Garros, dove riceverà un tributo a fine maggio, è in pace con la sua decisione: «Ho ritardato la mia decisione finale perché avevo bisogno di tempo per essere sicuro che fosse quella giusta. Sarebbe stato difficile stare seduto sul mio divano a chiedermi se avrei dovuto continuare a giocare».

«Ho finito con serenità»

«Quando ho visto che il mio corpo non avrebbe recuperato al livello necessario per continuare a divertirmi in campo, ho preso la decisione di smettere. Per questo non mi manca, perché ho finito con la tranquillità di sapere che avevo dato il massimo e che il mio corpo non poteva dare di più», ha continuato il mancino.

Tuttavia, ha confermato che continuerà a «seguire il tennis» e a guardare i risultati «ogni settimana», come ha «sempre fatto».