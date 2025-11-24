Heinz Günthardt analizza il tennis elvetico. Keystone

La stagione 2025 sta per concludersi. L'esperto Heinz Günthardt analizza per blue News lo stato del tennis svizzero.

Patrick Lämmle, Roman Müller Patrick Lämmle

blue News riassume per voi Belinda Bencic si ripresenta ad alto livello dopo la maternità.

L'esperto Heinz Günthardt la ritiene capace di vincere un torneo del Grande Slam.

Dall'esterno, le cose sembrano meno rosee per gli uomini. Nessuno svizzero è tra i primi 100 della classifica mondiale. Mostra di più

«Il successo della Svizzera come nazione tennistica negli ultimi 30 anni è statisticamente impossibile», afferma Heinz Günthardt in un'intervista a blue News.

Cosa intende dire? Per anni si hanno raggiunti risultati incredibili. Grazie a Roger Federer, ma anche a Stan Wawrinka. Martina Hingis è stata a lungo il grande nome del tennis femminile, ma negli ultimi anni è stata Belinda Bencic la protagonista assoluta. E continua a esserlo.

«Quello che ha ottenuto dopo la maternità è enorme», dice Günthardt, guardando al prossimo anno: «Spero che riesca a vincere un Grande Slam».

Il team manager della squadra svizzera di Fed Cup è certo che abbia tutte le carte in regola. Quest'anno per esempio la sangallese ha raggiunto le semifinali di Wimbledon.

Il tennis maschile svizzero ha un problema?

Se si guarda alle classifiche mondiali, si nota che non c'è nessun giocatore svizzero tra i primi 100 della classifica maschile. Il 40enne Stan Wawrinka è lo svizzero meglio classificato al numero 157.

Leandro Riedi e Jérôme Kym, che hanno fatto scalpore agli US Open, non hanno ancora fatto il salto di qualità.

Günthardt afferma: «Hanno sottolineato di avere il tennis per giocare con i migliori nei tornei più importanti, sui campi più prestigiosi». Il 23enne Riedi è numero 178, mentre la 22enne Kym si trova attualmente dieci posizioni dietro.

Anche la stella di Dominic Stricker si è un po' spenta: il 23enne è ora solo il numero 367 del mondo. E poi c'è Henry Bernet, che ha vinto l'Australian Open 2025 da juniores e ha debuttato nel main draw di un torneo ATP allo Swiss Indoors di ottobre grazie a una wild card.

Günthardt nutre grandi speranze per lui: «Bernet ha dimostrato a Basilea di poter passare ai professionisti più velocemente di altri juniores». Fra i «grandi» il 19enne è attualmente ancora fuori dalla classifica dei top 500.

Ecco il video dell'intervista integrale (in tedesco):