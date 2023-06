L'angelo biondo enigma del tennis compie 67 anni

Bjorn Borg agli US Opne nel 1980 IMAGO/PCN Photography

Il leggendario Björn Borg, vincitore di 11 tornei del Grande Slam, compie oggi 67 anni. Lo svedese, all'apice della sua carriera, smise prima di compiere 25 anni. Una storia che ha creato un mito.

Björn Borg è oggi il miglior tennista junior del mondo. Il gioco di questo ragazzo svedese di 16 anni è stato un raggio di sole ai campionati francesi di tennis più umidi che si ricordino. Ieri, Borg, è uscito nei quarti di finale del singolare maschile, interrotti dalla pioggia, contro Adriano Panatta, ma ha lasciato dietro di sé una lista impressionante di vittime. ... Björn non beve, non fuma e non ha una fidanzata particolare. Ha un buon rapporto con la sua associazione, che lo considera un figliol prodigo. Non sembra che possa deluderli. Ora ha lasciato la scuola, ha abbandonato l'hockey su ghiaccio e si dedica al successo della sua carriera. Wimbledon, dove quest'anno gioca per la prima volta nell'evento senior, è il campionato che vorrebbe vincere di più. A Borg piace l'atmosfera delle grandi folle.

Si trattava di un articolo apparso sull'Observer nel 1973 in occasione del torneo junior del Roland Garros.

Bjorn Borg nel 1976 KEYSTONE

Da lì, lo svedese vincerà 5 volte a Wimbledon e 6 volte a Parigi. Per 109 settimane sarà il numero 1 incontrastato del tennis mondiale.

L'ascesa e la costruzione del mito

Björn Borg aveva un gioco potente, senza fronzoli, e portò a questo sport una professionalità che nessuno aveva mai pensato di avere. Si allenava in estenuanti sessioni di cinque ore ed era così in forma che sosteneva di non essersi mai sentito stanco durante una partita di tennis. Si potrebbe pensare che Ice Borg - come veniva allora chiamato per la sua calma in campo - fosse nato così, ma Borg ha avuto un pessimo carattere durante gli anni giovanili. All'età di 12 anni, fu sospeso per sei mesi dalla sua federazione per i suoi scatti d'ira in campo. Tornò capace di tenere sotto controllo le proprie emozioni. Borg era compulsivo, o almeno molto superstizioso: voleva sempre lo stesso armadietto, lo stesso numero di asciugamani e così via; niente sesso o rasatura per tutto il tempo di un torneo.

Così, l'angelo biondo che faceva letteralmente impazzire le donne e gli avversari in campo, ha dominato il tennis in un modo che nessun giocatore maschile ha più fatto - fino all'avvento di Roger Federer. Sbaragliava il campo al Roland Garros, poi si allenava per qualche settimana sull'erba e annientava tutti a Wimbledon. La doppietta Roland Garros - Wimbledon è riuscita a Federer una volta, a Rafael Nadal due, mentre Borg se la regalò per ben tre volte. Inoltre, le sue statistiche in Coppa Davis, quando questi incontri avevano ancora un grande significato, erano incredibilmente costanti: un record di 33 vittorie consecutive in singolare dal 1973 al 1980.

La fine: il grande enigma (ancora irrisolto)

Poi arrivò la finale agli US Open del 1981. Björn Borg aveva 24 anni.

In quell'occasione, era il 13 settembre 1981, in finale, Bjorn Borg fu sconfitto da John McEnroe. I due si erano già scontrati diverse volte, ma quella sconfitta fu diversa.

Lo svedese fece suo il primo set (6-4), poi però, fu dominato dallo spavaldo e rissoso ragazzino americano (6-2, 6-4, 6-3). Così, mentre McEnroe baciava sua madre sul campo di New York, Borg si defilò, scortato da sette agenti di polizia in borghese. Il ragazzo di Stoccolma non fu in campo per la consegna dei trofei, non partecipò alle interviste.

Si dice che abbia attraversato di nascosto le cucine di Flushing Meadows, sia salito su una Volvo e si sia diretto direttamente all'aeroporto, ancora con i pantaloncini e la maglietta indosso. Borg non avrebbe mai giocato un'altra partita del Grande Slam in singolare.

John McEnroe ha trionfato per 4 volte agli US Open. KEYSTONE

In uno sport in cui è quasi impossibile essere un enigma, Borg rimane tale anche a 40 anni di distanza. Perché ha smesso? Negli anni molti hanno tentato di spiegare le ragioni di un fenomeno che diventerà leggenda anche per un finale repentino, inaspettato e senza dubbio prematuro.

Non riusciva più a reggere la pressione? Aveva capito che non sarebbe più stato il più grande di tutti? Aveva paura che a Wimbledon, l'anno successivo, avrebbe potuto perdere contro lo stesso irriverente ragazzo statunitense? Solo Björn Borg lo può sapere.

La stima di Roger Federer

Poi sono seguiti tre matrimoni, progetti imprenditoriali vari, lavori part-time da commentatore e recentemente, lo si è visto in veste di capitano della squadra europea di Laver Cup. Il torneo voluto da Roger Federer, che in Borg vede il simbolo del grande tennis, superato per numero di vittorie e popolarità globale, ma che rimane 'il mito' anche nell'immaginario del Maestro.

Non a caso, alla domanda postagli di recente da un fans su Twitter, su quale giocatore prima della sua epoca avrebbe voluto sfidare, il basilese è stato perentorio: Björn Borg.

Roger Federer (sinistra) e Bjorn Borg, insieme a Dubai nel 2006. KEYSTONE

Oggi, Björn Borg compie 67 anni. Tanti auguri.