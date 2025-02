João Fonseca vince l'Argentina Open. Keystone

João Fonseca, talento emergente del tennis sudamericano, sta rapidamente salendo nel ranking dell'ATP, facendo eco alle gesta del suo idolo, Roger Federer.

João Fonseca sta vivendo un momento molto esaltante della sua carriera. Entrato nel tennis professionistico appena lo scorso anno, il 18enne sudamericano sta dimostrando di saperci fare. Nel corso di pochi mesi è riuscito a scalare la classifica ATP. Nelle scorse settimane, anche grazie al prestigioso trionfo all'Argentina Open, ha raggiunto la 68esima posizione fra i migliori tennisti del globo.

Per aggiudicarsi il trofeo a Buenos Aires ha piegato in due set l'idolo di casa Francisco Cerúndolo, attualmente 19esimo nel ranking mondiale.

In una recente intervista, rilasciata al portale di informazioni sportive brasiliano «Ge», forse anche senza volerlo, il giovane di belle speranze ha detto la sua sull'infinita discussione del migliore tennista di tutti i tempi, il GOAT.

Alla domanda su chi sia il suo idolo, il teenager ha risposto senza esitazioni: Federer. Aggiungendo: «È qualcosa che non cambierà mai. Possono anche dire che Djokovic è il più grande di tutti i tempi, ma per me è impossibile».

«Djokovic potrebbe anche essere il migliore di tutti i tempi, ma Federer è ancora di più. È ineguagliabile», ha proseguito l'atleta verdeoro, che ha bene in chiaro anche a cosa puntare nel 2025.

Il 2025 sarà un anno importante per João Fonseca. Keystone

Obiettivi importanti

«I miei obiettivi per quest'anno sono quelli di partecipare a tutti i tornei del Grande Slam. Partecipare a tornei sempre più prestigiosi, Master 500-1000, entrare nella top 50, e più in generale riuscire a competere sui tabelloni principali di tornei importanti», ha spiegato il nativo di Rio de Janeiro sempre nella stessa intervista.

Il primo appuntamento del Grande Slam della stagione non l'ha mancato. Agli Australian Open aveva infatti superato brillantemente le qualificazioni, per poi sbarazzarsi in tre set del russo Andrej Rublev (ATP 9) al primo turno e dover alzare bandiera bianca al secondo contro Lorenzo Sonego - giustiziere di Stan Wawrinka - al termine di una partita di 5 set, durata 3 ore e 37 minuti.

Se riuscirà a continuare di questo passo il giovane brasiliano sembra essere destinato a ritagliarsi uno spazio importante fra i migliori del suo sport. Ma un passo alla volta... proprio come fece il suo idolo 25 anni fa.