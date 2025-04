Alexander Zverev esulta dopo aver raggiunto le semifinali a Monaco. Foto: Keystone

Alexander Zverev è tornato in semifinale del torneo ATP di Monaco di Baviera per la prima volta dagli Australian Open dopo una grande battaglia contro Tallon Griekspoor. La vittoria è funestata dall'attacco di uno spettatore.

Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Per la prima volta dagli Australian Open di gennaio, Alexander Zverev torna in semifinale in un torneo ATP, a Monaco di Baviera, rimontando Tallon Griekspoor nel quarto di finale.

Alla fine del secondo set, Zverev è stato pesantemente insultato da uno spettatore.

«Lo so, ci sono sempre uno o due idioti nello stadio, non è un problema», ha commentato il tennista a fine partita.

Sabato affronterà Fabian Marozsan in semifinale. Mostra di più

Le cose non si erano messe bene per Alexander Zverev durante il quarto di finale del torneo ATP di Monaco. Dopo aver perso il set d'apertura, il tedesco ha sfiorato la sconfitta nel secondo set contro l'olandese Tallon Griekspoor, Solo quando quest'ultimo ha servito per il match durante il tie-break, Zverev ha iniziato a reagire facendo partire la sua rimonta.

Nel momento più critico del match, il numero 3 nella classifica ATP non ha dovuto lottare solo contro Griekspoor, ma ha anche affrontato un duro attacco da parte di alcune persone presenti nel pubblico.

Dagli spalti sono piovuti insulti pesanti, come quello di uno spettatore che, traducendo letteralmente, ha urlato a gran voce: «Andiamo, fottuto picchiatore di mogli!». Un'allusione alle accuse di violenza per le quali il nativo di Amburgo è stato processato l'anno scorso, ma il caso è stato archiviato la scorsa estate perché la controparte ha ritirato la denuncia, di conseguenza il tennista è considerato innocente.

El público no perdona😳



Tenso momento el que vivió Alexander Zverev🇩🇪 en Múnich, luego de que un aficionado le gritara “Vamos, maldito golpeador de esposas"🤬#BMWOpen



pic.twitter.com/4x9LBWG3Vg — Iván Aguilar (@ivabianconero) April 18, 2025

«Ci sono sempre uno o due idioti»

Il pubblico di Monaco ha reagito all'urlo dello spettatore con dei fischi, finché l'uomo non ha lasciato lo stadio, accolto all'esterno dalla sicurezza. «Lo so, ci sono sempre uno o due idioti nello stadio, non è un problema», ha detto Zverev al termine dell'incontro.

Il tedesco, comunque, non si è lasciato turbare dall'incidente. Poco dopo ha infatti pareggiato il set e, dopo più di tre ore di partita, ha potuto finalmente festeggiare la sua vittoria per 6:7, 7:6, 6:4. «Lui aveva servito per il match e io non l'avevo ancora nemmeno mai breakkato una volta. Sono molto felice di essere riuscito comunque a vincere questa partita.», ha dichiarato un sollevato Zverev, aggiungendo: «Il vantaggio di casa è stato incredibile oggi. Il pubblico mi ha sostenuto per tutto il match».

Nonostante l'emozione, Zverev sembra essere tornato alla sua vecchia forza a Monaco. Dopo sei tornei sotto tono in cui è stato sempre eliminato presto, è rientrato negli ultimi quattro rimasti in gara ad un evento ATP per la prima volta da Melbourne a gennaio. L'ungherese Fabian Marozsan lo attende nella semifinale di sabato.