Laver Cup Reuters

Il Team World ha conquistato la sua terza Laver Cup battendo il Team Europe a San Francisco per 15-9.

SwissTXT Swisstxt

La squadra capitanata per la prima volta da Andre Agassi, avanti 9-3 nella giornata di sabato, ha resistito al tentativo di rientro europeo nell'ultimo round che consegnava tre punti per ogni vittoria.

Non sono quindi serviti i successi di Alcaraz nel doppio in coppia con Ruud contro Michelsen e Opelka, e nel singolare contro Cherundolo, con il punto decisivo per il Team World che è arrivato con la vittoria di Fritz su Zverev per 6-3 76 (7/4).