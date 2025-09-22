  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Il Team World batte il Team Europe e conquista la sua terza Laver Cup

Swisstxt

22.9.2025 - 11:38

Laver Cup
Laver Cup
Reuters

Il Team World ha conquistato la sua terza Laver Cup battendo il Team Europe a San Francisco per 15-9.

SwissTXT

22.09.2025, 11:38

22.09.2025, 11:45

La squadra capitanata per la prima volta da Andre Agassi, avanti 9-3 nella giornata di sabato, ha resistito al tentativo di rientro europeo nell'ultimo round che consegnava tre punti per ogni vittoria.

Non sono quindi serviti i successi di Alcaraz nel doppio in coppia con Ruud contro Michelsen e Opelka, e nel singolare contro Cherundolo, con il punto decisivo per il Team World che è arrivato con la vittoria di Fritz su Zverev per 6-3 76 (7/4).

I più letti

Ecco come viene preparato il cibo che si mangia in prima e business class sugli aerei
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
Londra e Varsavia avvertono Mosca: «Affronteremo i jet»
Dopo la morte di Robert Redford c'è un patrimonio di 200 milioni di dollari in attesa di eredi
Monica Bellucci parla dopo la separazione da Tim Burton, ecco le sue prime parole

Altre notizie

Tennis. L'Italia è di nuovo campionessa della Billie Jean King Cup

TennisL'Italia è di nuovo campionessa della Billie Jean King Cup

Tennis. USA in finale con l'Italia alla Billie Jean King Cup

TennisUSA in finale con l'Italia alla Billie Jean King Cup

Tennis. BJK Cup, l'Italia è la prima finalista

TennisBJK Cup, l'Italia è la prima finalista