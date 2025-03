Andre Agassi ha approfittato della Giornata internazionale della donna per rendere omaggio a Steffi Graf con una serie di foto simboliche, che evidenziano la forza e la vicinanza del loro rapporto.

André Agassi e Steffi Graf formano una coppia di celebrità esemplare.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna dell'8 marzo, l'ex campione di tennis ha condiviso una serie di foto in omaggio alla moglie, scrivendo ai suoi quasi 840'000 follower: «Buona Giornata internazionale della donna, alla donna più forte che conosco...».

Le immagini scelte da Agassi riflettono la forza e l'ispirazione che Steffi Graf incarna. Nella prima, lei è in piedi dietro di lui - non nella sua ombra, ma come un sostegno immancabile, un simbolo della loro complicità.

Un'altra foto risale al 1992 e immortala un momento culminante della loro carriera: il trionfo congiunto a Wimbledon. Un'altra ancora li ritrae circondati dai loro figli, Jaden e Jaz.

Alcune immagini mostrano la tennista tedesca da sola sotto i riflettori. Tra queste, la copertina di «Vogue» del giugno 2022, dove appare in un power suit a quadri sotto il titolo «Do it your way: live and wear your own values», un messaggio che risuona con la sua indipendenza e determinazione.

Steffi Graf non è solo la donna più forte che Agassi conosca, ma è anche un modello per molte donne in tutto il mondo.