Jannik Sinner ha rivelato di aver pensato seriamente di lasciare il tennis a causa del caso doping, ma ora è pronto a ripartire da Roma.

Il caso si è chiuso con un accordo extragiudiziale con la WADA: tre mesi di stop e rientro previsto al Masters di Roma.

Il tennista ha ribadito la propria innocenza e negato favoritismi nel procedimento, sottolineando la durezza delle critiche ricevute. Mostra di più

La star del tennis Jannik Sinner ha pensato di smettere di giocare a causa del clamore suscitato dalla sua positività al doping. Lo ha ammesso in un'intervista andata in onda su «Rai 1».

Quando gli è stato chiesto se c'è mai stato un momento in cui avrebbe voluto mollare tutto, il 23enne ha risposto dopo una breve esitazione: «Sì. Ricordo che non ho avuto una fase molto felice prima degli Australian Open di quest'anno».

All'inizio di gennaio non era ancora chiaro se l'azzurro avrebbe potuto essere bandito per un lungo periodo di tempo a causa dei suoi risultati sul doping risalenti alla primavera del 2024.

Verso la fine dell'anno, si chiedeva come sarebbe stato il 2025. «Poi sono arrivato in Australia e non mi sentivo a mio agio, ad esempio nello spogliatoio o mentre mangiavo. I giocatori mi guardavano in modo diverso.»

«Non è stato bello. È difficile vivere così nel tennis. Sono sempre stato il tipo di persona che fa battute, va nello spogliatoio e parla con questo e quel giocatore. Ma ora era diverso, non mi sentivo bene».

Il ritorno a Roma dopo tre mesi di stop per doping

Il numero uno del mondo aveva pensato di prendersi una pausa dopo il primo torneo del Grande Slam - vinto in finale contro il tedesco Alexander Zverev. La decisione è stata poi obbligata perché Sinner ha concordato una squalifica di tre mesi con l'agenzia mondiale antidoping «Wada».

Il 23enne era risultato positivo al Clostebol nel marzo 2024, dichiarando poi che la sostanza era entrata inconsapevolmente nel suo corpo attraverso le mani del massaggiatore.

L'«Itia», l'agenzia responsabile dei procedimenti antidoping, ha creduto al tennista e gli ha revocato il divieto. In seguito la «Wada» ha intrapreso un'azione legale e si è appellata al Tribunale arbitrale dello sport della Cas.

L'udienza è stata poi annullata in seguito all'accordo extragiudiziale. Sinner potrà tornare a giocare al Masters di Roma, al via il 5 maggio.

Sinner insiste: «Nessun trattamento preferenziale»

Il tre volte vincitore di un torneo del Grande Slam ha sottolineato nell'intervista di non aver ricevuto alcun trattamento di favore.

«Non ci sono state procedure diverse. Anche se nel mio caso ci sono state critiche sul fatto che sono stato trattato in modo diverso, non è vero. Ho avuto molte udienze. E forse sono stato controllato ancora di più rispetto agli altri», ha detto l'altoatesino.

Per prima cosa ha dovuto convincersi dell'accordo con la Wada. «Ho avuto difficoltà ad accettare quei tre mesi. Nella mia testa pensavo: non ho fatto nulla di male».

Ma il suo avvocato lo ha convinto che c'erano alternative ancora peggiori in caso di processo. Il tennista azzurro ha pure dovuto accettare le critiche da parte di atleti illustri.

«Non auguro a nessuno di vivere una cosa del genere da innocente», ha concluso il Sinner, dando a tutti i fan l'appuntamento nei prossimi giorni, per gli Internazionali d'Italia.