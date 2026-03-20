Jannik Sinner ha trionfato nel Master 1000 di Indian Wells battendo Medvedev in finale. KEYSTONE

Nonostante la vittoria a Indian Wells senza set persi, l'ex campionessa belga Justine Henin vede margini di miglioramento nel gioco dell'italiano.

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner ha vinto Indian Wells senza perdere un set, conquistando il 25° titolo in carriera.

Nonostante il dominio, Justine Henin ha dichiarato di non essere rimasta particolarmente impressionata dal suo livello di gioco.

Secondo la belga, l’azzurro deve ora dimostrare il suo valore sulla terra battuta, dove non ha ancora vinto. Mostra di più

Trionfa, domina, non lascia nemmeno un set per strada. Eppure qualcuno storce il naso. Jannik Sinner ha conquistato lo scorso weekend Indian Wells battendo Daniil Medvedev in finale e portandosi a casa il primo titolo stagionale, il numero 25 della carriera.

Un successo netto, mai davvero in discussione, che lo consacra anche nel deserto californiano, torneo che in precedenza gli era sempre sfuggito.

Ma proprio mentre tutti celebrano, arriva la voce fuori dal coro. A sorprendere è Justine Henin, ex numero uno del mondo e sette volte campionessa Slam, che a «Eurosport» frena l’entusiasmo con parole tutt’altro che banali. «Non mi ha particolarmente impressionato», taglia corto la belga. Una frase che pesa, soprattutto considerando il dominio mostrato dall’azzurro.

Come riporta il «Corriere dello Sport», Henin riconosce la superiorità di Sinner, ma sottolinea come, anche nei momenti di difficoltà, sembrasse sempre avere una marcia in più rispetto agli avversari. «Guardando la finale – spiega – la sensazione era quella di chiedersi quando avrebbe deciso di accelerare davvero».

I dubbi sul trionfo

Vincere tutto senza convincere fino in fondo. Per Henin, il vero nodo è proprio qui. Se dal punto di vista della gestione del torneo Sinner è stato impeccabile, sul piano del gioco ha mostrato in passato versioni più brillanti, sostiene l'ex tennista.

«È stato solidissimo per tutta la competizione – osserva – ma l’ho visto giocare meglio altre volte». Un giudizio netto, che non cancella però i meriti dell’azzurro. «Eppure, ha vinto Indian Wells per la prima volta in carriera senza perdere un solo set», puntualizza Henin.

«Jannik sta giocando con una qualità di servizio eccezionale. Ha un tempismo davvero fenomenale e ovviamente quella fiducia su questa superficie che gli permette di distinguersi da tutti i suoi avversari oggi. A parte gli Australian Open, dove le cose sono state più complicate».

Il prossimo passo

Il palmarès ormai parla chiaro: Australian Open, US Open e sei Masters 1000 già in bacheca. Un dominio che lascia poco spazio alle critiche… almeno sulla carta.

Ma per la belga il vero banco di prova deve ancora arrivare: la terra battuta. «È lì che deve concentrarsi ora – conclude – perché su quella superficie non ha ancora vinto nulla».

E allora la domanda, secondo l'ex tennista, resta sospesa: Sinner è davvero al massimo del suo livello… o il meglio deve ancora venire?