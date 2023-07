Cocciaretto KEY

Rimasto orfano di giocatrici elvetiche già dopo gli ottavi di finale, il Ladies Open di Losanna ha visto scendere in campo venerdì le migliori otto giocatrici del torneo.

Non ha deluso le attese la testa di serie numero 2, l'italiana Elena Cocciaretto (WTA 42), che ha avuto la meglio sulla russa Elina Avanesyan (68) per 7-5 6-3 e in semifinale affronterà l'ungherese Anna Bondar (60). E' invece finito con un forfait il torneo della numero 3 Ana Bogdan (39), che ha abbandonato nel secondo set del match con Clara Burel (84), che sfiderà la connazionale Diane Perry (90).

