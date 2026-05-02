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Tennis Marta Kostyuk sul trono a Madrid

Swisstxt

2.5.2026 - 18:58

Marta Kostyuk sale sul trono di Madrid
Marta Kostyuk sale sul trono di Madrid
Keystone

Nella finalissima di Madrid, Marta Kostyuk (WTA 23) è riuscita nell’intento di conquistare il titolo, il suo primo in un WTA 1000.

SwissTXT

02.05.2026, 18:58

02.05.2026, 18:59

L’ucraina ha infatti avuto la meglio sulla russa Mirra Andreeva (8) con il punteggio di 6-3 7-5 in 1h21’.

Nel primo set Kostyuk ha sfruttato l’unica occasione a disposizione, ottenendo l’unico break presentatosi e poi gestendo il vantaggio.

Più combattuta la seconda frazione, dove la 23enne è riuscita a salvare ben due set point al decimo game, prima di indirizzare definitivamente l’incontro al terzo match point.

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