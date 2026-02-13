Nei sedicesimi del torneo WTA 250 di Atene Rebeka Masarova (WTA 166) non è riuscita a superare la francese Carole Monnet (205), la quale si è imposta in 3 set con il risultato di 4-6 6-2 7-6 (12/10).

Nel tie-break della terza frazione di gioco la basilese non ha concretizzato la sua unica possibilità di match point e si è dovuta così arrendere all'avversaria, la quale di occasioni per decidere la gara ne ha avute ben sette.

Contemporaneamente, nei sedicesimi del WTA 250 di Iasi Simona Waltert (81) è crollata in 2 set contro la polacca Katarzyna Kawa (142) per 6-1 6-4.