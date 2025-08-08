  1. Clienti privati
Tennis A sorpresa Victoria Mboko brilla a Montréal battendo Naomi Osaka

Swisstxt

8.8.2025 - 09:05

Victoria Mboko
Victoria Mboko
Reuters

La giovane stella canadese Victoria Mboko (WTA 85) ha clamorosamente conquistato il WTA 1000 di Montréal battendo 2-6 6-4 6-1 Naomi Osaka (49).

08.08.2025, 09:05

08.08.2025, 09:53

Al primo titolo WTA, la 18enne sta vivendo un anno eccezionale: a fine 2024 si trovava al 350o posto del ranking; ora, dopo l'aggiornamento di questa mattina, è salita in 24a posizione.

In campo maschile Ben Shelton (7) ha ottenuto il primo Masters 1000 della sua carriera.

Lo statunitense ha sconfitto 6-7 (5/7) 6-4 7-6 (7/3) il russo Karen Khachanov (16), succedendo così nell’albo d’oro del torneo di Toronto ad Alexei Popyrin.

