Dopo il forfait nel corso del terzo set una settimana fa a Pechino, Daniil Medvedev (ATP 18) si è preso la rivincita su Learner Tien (36) nel Masters 1000 di Shanghai.
Il russo si è imposto con il punteggio di 7-6 (8/6) 6-7 (1/7) 6-4 al termine di una battaglia durata poco meno di tre ore.
Nei quarti il 29enne moscovita affronterà l’australiano Alex De Minaur (7) che, da parte sua, ha avuto vita facile contro il portoghese Nuno Borges (51), superato per 7-5 6-2.
Il torneo cinese ha però perso un top 10. Lorenzo Musetti (9)è stato battuto 6-4 6-2 da Felix Auger-Aliassime (13).