a sorpresa, ai sedicesimi di finale.

Il tabellone del Masters 1000 di Montréal ha già perso due delle sue teste di serie: si tratta di Daniil Medvedev (ATP 5) e Stefanos Tsitsipas (11), entrambi eliminati, un po’ A soli 18 giorni dagli US Open il russo è stato sconfitto in tre set per 6-4 1-6 6-2 da Alejandro Davidovich Fokina (42) in 1h56’ di gioco. Ma ancora più incredibile è stata l’uscita di scena del greco, il quale è stato battuto da Kei Nishikori (576) con un doppio 6-4. Nessun problema invece per Jannik Sinner (1), che ha estromesso Borna Coric (94) con il risultato di 6-2 6-4.

