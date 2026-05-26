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Roland Garros Medvedev fuori già al primo turno, Kouame sorprende con la sua prima vittoria in uno Slam

Swisstxt

26.5.2026 - 15:11

Medvedev
Medvedev
Keystone

Il Roland Garros di Daniil Medvedev (ATP 8) si è concluso già al primo turno. Il russo si è arreso in cinque set alla wild card australiana Adam Walton (97) per 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4.

SwissTXT

26.05.2026, 15:11

26.05.2026, 15:27

A sorprendere è stato anche Moïse Kouame (318), che ha mandato in visibilio il pubblico di Parigi.

A soli 17 anni il francese ha vinto la sua prima partita in assoluto in un torneo del Grande Slam, imponendosi sul veterano Marin Cilic (46) per 7-6 (7/4) 6-2 6-1.

Kouame è così il tennista più giovane nell'Era Open riuscito a battere un vincitore di Slam nel singolare maschile dei French Open.

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