Agli US OpenMedvedev perde le staffe e si scontra con l'arbitro, ecco perché e il video
ai-scrape
26.8.2025 - 09:07
Durante l'incontro agli US Open, Daniil Medvedev ha avuto un acceso scontro con l'arbitro a causa di un fotografo, che ha invaso il campo mentre Benjamin Bonzi si avvicinava alla vittoria nel terzo set.
Un incontro memorabile si è svolto tra Daniil Medvedev e Benjamin Bonzi al primo turno degli US Open, come scrive «La Gazzetta dello Sport». L'episodio clou si è verificato sul punteggio di 6-3, 7-5, 5-4, con Bonzi al match point nel terzo set.
Il tennista russo ha avuto un acceso confronto con l'arbitro Greg Allensworth, che ha portato a una sospensione del gioco di sei minuti, coinvolgendo anche il pubblico americano, solitamente tranquillo.
L'incidente è stato innescato dal comportamento di un fotografo, successivamente espulso dal torneo, che si è mosso lungo la linea laterale prima che Bonzi servisse la seconda palla sul 5-4. Il fotografo, forse cercando di catturare il momento decisivo, si è avvicinato troppo al campo.
L'arbitro ha quindi deciso di allontanarlo e di concedere a Bonzi un nuovo primo servizio, annunciando: «Primo servizio. Signore e signori, a causa del ritardo causato da un'interferenza in gioco».
Questo ha scatenato la reazione furiosa di Medvedev, che ha vinto il torneo nel 2021. Si è avvicinato all'arbitro, protestando e incitando il pubblico a fare rumore.
«Che cosa c’è che non va, eh?»
«Sei un uomo? Sei un uomo? Perché tremi? Che cosa c’è che non va, eh? Ragazzi, vuole andarsene. Viene pagato a partita, non a ore», ha esclamato Medvedev all'arbitro, ricordando un commento passato di Reilly Opelka: «Il peggior arbitro del tour».
Rivolgendosi al pubblico, ha chiesto: «Che cosa ha detto Reilly Opelka?», mentre i tifosi scandivano il suo nome, sperando che il match continuasse. Medvedev ha persino inviato cuoricini al pubblico per ingraziarselo.
Dopo sei minuti di interruzione, Bonzi, a un passo dalla vittoria, ha perso concentrazione, cedendo il terzo set al tiebreak e il quarto senza vincere un game, prima di trionfare 6-4 nel quinto set.
A fine partita, Bonzi ha dichiarato: «Non ho mai vissuto una cosa del genere. Non lo so. Forse abbiamo aspettato cinque minuti prima del match point. Poi è stato difficilissimo giocare. C’era un gran rumore».
La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.