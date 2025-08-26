Il tennista russo Daniil Medvedev durante il match contro Benjamin Bonzi al primo turno degli US Open. KEYSTONE

Durante l'incontro agli US Open, Daniil Medvedev ha avuto un acceso scontro con l'arbitro a causa di un fotografo, che ha invaso il campo mentre Benjamin Bonzi si avvicinava alla vittoria nel terzo set.

Mentre Bonzi era al match point nel terzo set, il tennista russo si è scontrato animatamente con l'arbitro Greg Allensworth, che ha sospeso il gioco per 6 minuti.

La scenata è stata scatenata da un fotografo che si è avvicinato troppo al campo: l'arbitro ha dunque deciso di dare un nuovo servizio a Bonzi.

La scelta ha dato il via alla reazione furiosa di Medvedev, che ha inveito contro l'arbitro, ha aizzato il pubblico e infine, dopo la sconfitta, ha spaccato la racchetta. Mostra di più

Un incontro memorabile si è svolto tra Daniil Medvedev e Benjamin Bonzi al primo turno degli US Open, come scrive «La Gazzetta dello Sport». L'episodio clou si è verificato sul punteggio di 6-3, 7-5, 5-4, con Bonzi al match point nel terzo set.

Il tennista russo ha avuto un acceso confronto con l'arbitro Greg Allensworth, che ha portato a una sospensione del gioco di sei minuti, coinvolgendo anche il pubblico americano, solitamente tranquillo.

L'incidente è stato innescato dal comportamento di un fotografo, successivamente espulso dal torneo, che si è mosso lungo la linea laterale prima che Bonzi servisse la seconda palla sul 5-4. Il fotografo, forse cercando di catturare il momento decisivo, si è avvicinato troppo al campo.

Remarkable scenes unfolded during the #Medvedev and #Bonzi match at the #USOpen . Following a missed first serve by Bonzi, a cameraman attempted to exit the court, prompting the umpire to award Bonzi another first serve. @DaniilMedwed reacted passionately, questioning the… pic.twitter.com/yznUdxxOR2 — Photo News (@PhotoNewsPk) August 25, 2025

L'arbitro ha quindi deciso di allontanarlo e di concedere a Bonzi un nuovo primo servizio, annunciando: «Primo servizio. Signore e signori, a causa del ritardo causato da un'interferenza in gioco».

Questo ha scatenato la reazione furiosa di Medvedev, che ha vinto il torneo nel 2021. Si è avvicinato all'arbitro, protestando e incitando il pubblico a fare rumore.

«Che cosa c’è che non va, eh?»

«Sei un uomo? Sei un uomo? Perché tremi? Che cosa c’è che non va, eh? Ragazzi, vuole andarsene. Viene pagato a partita, non a ore», ha esclamato Medvedev all'arbitro, ricordando un commento passato di Reilly Opelka: «Il peggior arbitro del tour».

Rivolgendosi al pubblico, ha chiesto: «Che cosa ha detto Reilly Opelka?», mentre i tifosi scandivano il suo nome, sperando che il match continuasse. Medvedev ha persino inviato cuoricini al pubblico per ingraziarselo.

No, Daniil no.



That's how not to react after losing.



A bad, bad example by a Grand Slam winner. #Medvedev #tennis #USOpen2025 pic.twitter.com/KT0rjwVnMA — Jaspreet Singh (@JaspritSingh09) August 26, 2025

Dopo sei minuti di interruzione, Bonzi, a un passo dalla vittoria, ha perso concentrazione, cedendo il terzo set al tiebreak e il quarto senza vincere un game, prima di trionfare 6-4 nel quinto set.

A fine partita, Bonzi ha dichiarato: «Non ho mai vissuto una cosa del genere. Non lo so. Forse abbiamo aspettato cinque minuti prima del match point. Poi è stato difficilissimo giocare. C’era un gran rumore».

