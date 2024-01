Daniil Medvedev è in finale. Imago

Daniil Medvedev (ATP 3) sarà l'avversario di Jannik Sinner (4) nella finalissima degli Australian Open.

Al termine di un'epica rimonta il russo ha avuto la meglio su Alexander Zverev (6) per 5-7 3-6 7-6 (7/4) 7-6 (7/5) 6-3.

Troppo falloso, in difficoltà al servizio e a corto di energie nei primi due set, il 27enne moscovita ha trovato il modo di girare una sfida che sembrava segnata.

Il tedesco ha finito per pagare la mancanza di iniziativa e una tenuta psicologica troppo fragile. Con questa prima sfida negli Slam, il bilancio in favore di Medvedev sale a 12 vittorie in 19 partite.

Swisstxt