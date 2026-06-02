Grande partita KEY

Dopo aver eliminato Novak Djokovic (ATP 4) e Casper Ruud (16), Joao Fonseca (30) è inciampato quando i giochi si stavano facendo interessanti al Roland Garros, battuto nei quarti per 6-4 6-3 7-6 (7/3) dal ceco Jakub Mensik (27).

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Messo alle strette nei primi due set dal servizio del suo avverario, autore di una partita di assoluto livello, Fonseca ha provato a reagire nella frazione conclusiva, ma dopo una serie di break e contro break ha dovuto cedere. Mai giunto a questo stadio della competizione, il ceco affronterà in semifinale Alexander Zverev (3) in una partita che promette spettacolo.