Roland Garros Joao Fonseca battuto nei quarti da Jakub Mensik

Dopo aver eliminato Novak Djokovic (ATP 4) e Casper Ruud (16), Joao Fonseca (30) è inciampato quando i giochi si stavano facendo interessanti al Roland Garros, battuto nei quarti per 6-4 6-3 7-6 (7/3) dal ceco Jakub Mensik (27).